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بو حبيب خلال لقاء مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي: لزيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهداف المواقع الأثرية في لبنان
أخبار لبنان
2024-11-12 | 08:00
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بو حبيب خلال لقاء مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي: لزيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهداف المواقع الأثرية في لبنان
في إطار التحرك الدبلوماسي المكثّف الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين لحماية المواقع الأثرية في لبنان من العدوان الاسرائيلي، التقى الوزير عبدالله بو حبيب، في مقر الوزارة، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا، وجرى عرضٌ للمخاطر المُحدقة بالمواقع الإثرية في مدينتي بعلبك وصور وغيرها من المدن والبلدات، واحتمال تعرّضها للهدم جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية.
وأثنى الوزير بو حبيب على العلاقات الممتازة بين لبنان واليونسكو، وعلى أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في لبنان في مجالات عدة، كدعم التعليم وحماية الأثار والمواقع التاريخية. وشدد في هذا الإطار على المسؤولية المنوطة باليونسكو لتأمين الحماية للمعالم الأثرية اللبنانية المدرجة على قائمة التراث العالمي وتحييدها، وزيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهدافها أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها، باعتبارها معالم تاريخية تشكّل جزء من الحضارة الانسانية والتراث العالمي المشترك.
ويأتي اللقاء بين ابو حبيب وكوستانزا فارينا قبل الجلسة الاستثنائيّة للّجنة المعنيّة في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافيّة خلال النزاعات المسلّحة، والتي تـُعقد في 18 تشرين الثاني 2024 بناء لطلب تقدّم به القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو السفير مصطفى أديب، من أجل طلب توفير الحماية المعززة لأربعة وثلاثين موقعا أثريا في لبنان، وتأمين حصانة لها تـَفرض على الأطراف عدم استهداف المواقع التراثيّة أو استخدامها لأغراض عسكريّة خلال النزاعات المسلّحة، وفق الإتفاقيات الدولية الموقّعة.
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أسرار الصحف المحلية 12-11-2024
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