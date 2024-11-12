داليا جنبلاط وفريق عمل "مؤسسة الفرح الاجتماعية" التقيا الوزير الحجار وهنادي بري خلال زيارة ميدانية لمجمع الرئيس نبيه بري المهني والتقني في بئر حسن

قامت السيدة داليا جنبلاط، وفريق عمل مؤسسة الفرح الاجتماعية، بزيارة ميدانية لمجمع الرئيس نبيه بري المهني والتقني في بئر حسن، حيث التقت بالمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة وتأثيراتها على النازحين، بالإضافة إلى كيفية توسيع نطاق تقديم المساعدة لهم.



بعد ذلك، قامت السيدة جنبلاط بجولة في مطبخ المجمع، حيث اطلعت على آلية تحضير الوجبات وتوزيعها، واتفق الطرفان على "تعزيز التعاون والتنسيق المستمر لدعم النازحين وتلبية حااجاتهم بشكل فعّال".



كما شملت الجولة زيارة إلى مكتب وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور هكتور الحجار، بحضور رئيسة مصلحة الجمعيات الأهلية في الوزارة عبير عبد الصمد حيث ناقشت معه ملف النازحين والتحديات التي تواجههم في هذه الظروف الصعبة، وسبل تعزيز الدعم الاجتماعي والإنساني لتخفيف معاناتهم.