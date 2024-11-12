باسيل: اطالب المقاومة ان تكون ضمن الاجماع اللبناني والمشاركة لوضع استراتيجية دفاعية

رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم.واشار بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الى أن "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية التي تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة".واعتبر باسيل أن الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان لحل مستدام بل يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان.وشدد على أن الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها.وفي السياق، قال: "نحن في التيار عارضنا حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأننا رأينا فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة".وعن الاراضي المحتلة، قال: "يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى هي محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلّتها اسرائيل في حرب تموز 2006، وهناك ترابط بين زوال تهديد الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالسلاح، بحيث يكون غياب اي ظهور مسلّح لغير اليونيفيل والجيش كافياً بالمرحلة الأولى، وانهاء اي وجود مسلّح لغير الدولة جوهر السعي لحل طويل الأجل، كما الحال بالنسبة لنزاع الحدود ومزارع شبعا المتروكان للمرحلة الثانية".وتطرق باسيل بشكل سريع الى ملف رئاسة الجمهورية، مشيراً الى أن الميثاق والدستور لن يسلما او يحصنا لبنان من دون وجود رئيس جمهورية يبادر الى المفاوضات ويتولاّها في ظل المخاطر التي تهدّد الوطن.وطالب المقاومة ان تكون ضمن الاجماع اللبناني بالدعوة لوقف اطلاق النار والحرب وتطبيق الـ 1701 بمعزل عن اي احداث اخرى في غزة والمنطقة، وعدم التلكؤ بالمشاركة فوراً في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها.