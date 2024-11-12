أدرعي: دمّرنا معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصّة "اكس" أن "جيش اسرائيل دمر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت منطقة الضاحية الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة".



وقال " عشرات مواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مركز ثقله التنظيمي. وكانت هذه المواقع تنتج وتخزن مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية من أنواع مختلفة بهدف إلحاق ضرر عميق بدولة إسرائيل حيث تم إخفاؤها بشكل ممنهج تحت مباني مدنية."



واضاف "الآن يمكن الكشف عن تفاصيل جديدة عن المواقع والمستودعات التي استهدفها جيش اسرائيل في إطار عملية "سهام الشمال" يبذل جيش اسرائيل جهدًا واسعًا لتفكيك مصنع الإرهاب الذي أقامه حزب الله في الضاحية. على مدار سنوات، قامت هيئة الاستخبارات ببلورة صورة شاملة عن المواقع المحددة في الضاحية ليتم في الأسابيع الأخيرة شن سلسلة غارات لتفكيكها. خلال الغارات وقعت انفجارات ثانوية عديدة أثبتت وجود أسلحة في المواقع المستهدفة."



وتابع "أحد المواقع المركزية التي تم استهدافها تم الكشف عنه من قبل إسرائيل عام 2020 في الأمم المتحدة إلى جانب مواقع أخرى. لقد تم إنشاء الموقع في قلب حي الشويفات، تحت مجمع سكني يضم حوالي 50 عائلة ويقع على بعد حوالي 85 مترًا من مدرسة. هذا الموقع تم بنائه لإنتاج مجموعة متنوعة من مكونات الوسائل القتالية ومن بينها صواريخ دقيقة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وتعتبر جزءًا رئيسيًا من مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي تموله إيران."