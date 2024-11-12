أدرعي: دمّرنا معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت الضاحية

#عاجل جيش الدفاع دمر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت منطقة الضاحية الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة
🔸خلال السنوات العشرين الأخيرة أقام حزب الله الإرهابي عشرات مواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مركز ثقله التنظيمي.… pic.twitter.com/NGTxVbUCAL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024
#عاجل جيش الدفاع دمر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله تحت منطقة الضاحية الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة
🔸خلال السنوات العشرين الأخيرة أقام حزب الله الإرهابي عشرات مواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مركز ثقله التنظيمي.… pic.twitter.com/NGTxVbUCAL