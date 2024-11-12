سفير فرنسا يؤكد تمسك بلاده بوحدة لبنان في تنوعه وبالعيش المشترك بين الطوائف



أكد سفير فرنسا هرفي ماغرو تمسك فرنسا بوحدة لبنان في تنوعه وبالعيش المشترك بين الطوائف. وذكّر بالتزام فرنسا في وقوفها الى جانب اللبنانيين والعمل الدؤوب لتوحيد وجهات النظر بين كافة المعنيين بالملف اللبناني اليوم.



وتوافق سفير فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية والحضور على أنه من الضروري جداً أن تتمكن كافة أطياف المجتمع اللبناني من إقرار خارطة طريق متكاملة ونظرة موحدة للمستقبل تلعب فيه المؤسسات الرسمية دورا محوريا، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق برنامجا إصلاحيا وإقرار القوانين المناسبة في مجلس النواب، لمواجهة الأزمات المتداخلة، المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، بغية تمكينه من إعادة لعب دوره في استقرار المنطقة وازدهارها.