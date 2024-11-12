ميقاتي إستقبل لاكروا: الحكومة ملتزمة تطبيق الـ1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش و"اليونيفيل"

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا مساء اليوم في السراي في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان - "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو.



وخلال الاجتماع، أكد لاكروا أن "زيارته للبنان هي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه".



وتحدث عن "تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل".



وجدد التأكيد أن "الأمم المتحدة تبذل جهودًا مكثفة مع الأطراف كافة لتحقيق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا "أهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب"، مشددًا على "أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش".



بدوره، عبر رئيس الحكومة عن "شكره لزيارة السيد لاكروا وامتنانه لقوات اليونيفيل وإصرارها على الصمود في مواقعها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها"، وقال إن "الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الأممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".



وكان رئيس الحكومة اجتمع، قبل ذلك، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت.