غياث يزبك للـ LBCI: ليس المقصود استثناء الطائفة الشيعية

أوضح النائب غياث يزبك أنه ليس المقصود استثناء الطائفة الشيعية، وسأل: "أين الميثاقية بعدم احترام الدستور ودور المجلس النيابي؟"



ولفت في حديث للـ LBCI الى انه من غير الصحيح أن كل الطائفة الشيعية كفئة سياسية حتى وتحديدا حركة أمل راضية عن مسار حزب الله.



ورأى يزبك أن نتنياهو استطيب دمنا ومن هنا الى حين استلام ترامب سيتمادى أكثر في لعبة الدم والدمار.



وعن قائد الجيش، قال يزبك: "لا اعتراض على قائد الجيش لكنه ليس مرشحنا والدستور ليس آلهاً عند الوصول الى حالة مصيرية".