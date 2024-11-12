أبي خليل للـLBCI: "رَدّينا" حزب الله الى الأجندة اللبنانية لسنوات..وعندما خرج عن الأجندة اختلفنا معه



اعتبر النائب سيزار أبي خليل ان "الوضع يتطلب من الجميع تغليب مصلحة البلد على أي شيء آخر".



وقال في حديث للـLBCI ""ردّينا" حزب الله الى الأجندة اللبنانية لسنوات وعندما خرج عن الأجندة اختلفنا معه".



وردّاً على رفض التمديد لقائد الجيش او انتخابه رئيساً: قال "وِحدة خرق قانون وِحدة خرق دستور".



واضاف "موقفنا من التمديد لقائد الجيش هو الرفض ونحن مع الحلّ القانوني".



ولفت أبي خليل الى ان "عودة المستوطنين الى الشمال دون تسوية امر صعب وفي حال تم احتلال بلدات أم أراضي لا يمكن عندئذ منع من يقاوم لاستعادتها".