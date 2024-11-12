أبو فاعور للـLBCI: نذهب باتجاه أمد طويل من الاعتداءات والتهجير

اعتبر النائب وائل أبو فاعور أن "العروض السابقة التي تمّ تداولها بين الجانب االلبناني والاميركي، لم تُدخل أي تعديلات رسمية عليها وتُسلَّم الى لبنان، والجانب الاميركي يقول ان الادارة في ايامها الاخيرة مهتمّة وتريد أن تحقّق شيئًا، وهذا من باب الايجابيات غير الحقيقية".



وقال في حديث للـLBCI " نذهب باتجاه أمد طويل من الاعتداءات والتهجير، وهناك تحريض للمكوّنات اللبنانية ضدّ بعضها، وهنا تكمن مسؤولية القوى السياسيّة".



واضاف " بالتأكيد ما من وقف لاطلاق النار بل نتّجه الى مزيد من التصعيد والغارات أكبر دليل".



ولفت الى ان "الحلّ الامثل بإنجاز استحقاقاتنا الخاصّة وانتخاب رئيس للجمهورية".



وتابع "قد يكون ترامب أسوء من بايدن في الادارة وتجربته السابقة كانت مجرمة بحق الشعب الفلسطيني ومن الممكن أن يصل الى وقف حرب لكن ضمن شروط صعبة جدًا".