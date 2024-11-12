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جملة من البنود التي يلحظها اتفاقُ وقفِ النار...هذه أبرزها

أخبار لبنان
2024-11-12 | 16:19
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جملة من البنود التي يلحظها اتفاقُ وقفِ النار...هذه أبرزها
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جملة من البنود التي يلحظها اتفاقُ وقفِ النار...هذه أبرزها

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإسرائيلي أنه أجرى مباحثاتٍ بناءة مع نظيره الأميركي، آملاً التوصلَ إلى نتائجَ معينة في المستقبل المنظور مبنيةٍ على تلك الجهود، نقلت أكسيوس عن مبعوثِ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين قولَهُ إن هناك فرصةً للتوصل إلى اتفاقِ وقفٍ للنار في لبنان قريباً. 

توازياً، كشفتْ معلوماتُ ال أل بي سي آي، أن مسؤولين إسرائيليينَ كبارْ اجرَوا سلسلةً من المحادثاتْ مع هوكشتاين في الأيامِ الأخيرة، تم في نهايتها الاتفاقُ على معظمِ النِقاط الخاصة بمسودةِ اتفاقِ ترتيبٍ أمني مع حزب الله. وفي الأيام المقبلة، من المتوقعِ أن يقدم هوكشتاين مبادئَ الاتفاق الجديدةْ إلى المسؤولين اللبنانيين.

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