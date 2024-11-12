تحذير إسرائيليّ لسكّان حارة حريك

حذّر الجيش الإسرائيلي "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة حارة حريك، بضرورة الإخلاء".