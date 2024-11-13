محملة بـ40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية... الإمارات تُرسل الطائرة الـ18 من المساعدات الإغاثية الى لبنان

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الطائرة الثامنة عشرة من المساعدات الإغاثية العاجلة محملة بـ40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية الضرورية دعماً للشعب اللبناني.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية " وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، فإنه في إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"؛ تواصل دولة الإمارات أدوارها الإنسانية العالمية الرائدة في الاستجابة الفورية لدعم الشعب اللبناني في ظل الظروف المُلحة بسبب الأزمة الحالية، حيث تعمل المؤسسات الإنسانية كافة والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية اللازمة من المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية للمتأثرين والجرحى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان محمد الشامسي استمرار دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اللبناني لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة.



وأشار إلى أن الإمارات بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي في مقدمة دول العالم نحو الوقوف مع المتضررين ومساعدة المحتاجين ومد يد العون للمنكوبين جراء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها الإغاثي للشعب اللبناني سواءً للمتأثرين منهم في لبنان أو للبنانيين اللاجئين إلى سوريا.