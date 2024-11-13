وزير الخارجية المصري في بيروت... وهذه لقاءاته اليوم

موسى للـLBCI: مصرون على تطبيق الـ1701 ووضع آليات تضمن نتائجه على كافة الأطراف

موسى للـLBCI: مصرون على تطبيق الـ1701 ووضع آليات تضمن نتائجه على كافة الأطراف

وزير الخارجية المصري من بيروت: مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل... ولن نتوقف عن جهودنا لوقف العدوان