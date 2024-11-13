وزير الخارجية المصري من بيروت: مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل... ولن نتوقف عن جهودنا لوقف العدوان

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه جاء الى لبنان بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقل رسالة تضامن ودعم من القيادة المصرية الى الشعب اللبناني الشقيق وللحكومة اللبنانية في هذا الظرف العصيب.



وشدد على أن مصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم.



وأكد عبد العاطي في كلمة له فور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أن مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني في هذه المحنة.



وقال: "نتمنى كل الخير والاستقرار للبنان ولن نتوقف عن جهودنا لوقف العدوان وتقديم كل أشكال الدعم الممكن للشعب اللبناني. وسنستمر في هذه الجهود وهناك العديد من الأفكار المطروحة التي يتعين أن تنصب في اطار هدف واحد وهو وقف هذا العدوان".



وأضاف: "لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وهناك اتصالات يومية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لوقف هذا العدوان".



من جهته، شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم بسرعة وهذا ما تعمل عليه مصر والدول العربية والشقيقة، شاكرا الرئيس السيسي ومصر على الوقوف الدائم مع لبنان.