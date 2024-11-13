موسى للـLBCI: مصرون على تطبيق الـ1701 ووضع آليات تضمن نتائجه على كافة الأطراف

أوضح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن "زيارة وزير الخارجية المصري لبيروت اليوم ليست الأولى، وتأتي في هذه الظروف مع وجود متغيرات،" مؤكدًا أن "موقف مصر والعالم الإسلامي هو مع أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة."



وقال في حديث للـLBCI: "نحن مصرون على تطبيق الـ1701 ووضع آليات تضمن نتائجه على كافة الأطراف، وزيارة وزير الخارجية المصري تأتي لتأكيد أهمية وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد وهي مهمة للتأكيد على موقف مصر الداعم للبنان وللإستماع من المسؤولين إلى ما هو الوضع والواقع الآن."



ورأى أن "التصريحات الأميركية مشجعة، لكن ما يؤكد أن هناك تحرك أميركي هو ما يحصل في الواقع."



وشدد موسى على أن "مسار إنتخاب رئيس مهم، ومسار وقف إطلاق النار مهم أيضًا وحتمي، ونحن لا نعطي أهمية لمسار على آخر."