حمية إلتقى ميقاتي: النقاش تركز حول إعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الإعمار

‏إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في السراي.



وقال حميّة بعد الاجتماع: "بحثنا بعض الأمور الأساسية وتركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الإعمار، بناء على نماذج عدة لآلية التمويل لذلك. كما بحثنا في موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة، والتنسيق الكامل بطبيعة الحال. وهذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".