مبادرة للتوعية حول الصحة النفسية ولدعم أسرة جامعة الروح القدس

في إطار جهودها للاستجابة للأزمة المستمرة، أطلقت وحدة خدمات الإرشاد النفسي (CSU) في مكتب الإرشاد النفسي والتسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم وكلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة، مبادرة تركّز على التوعية الشاملة حول الصحة النفسية، فضلًا عن تقديم الدعم لأسرة الجامعة.



وفي هذا الإطار، أقامت وحدة خدمات الإرشاد النفسي جناحًا تفاعليًا تضمن مجموعة من الأنشطة الملفتة وموارد إعلامية. ووزعت منشورات تغطي مواضيع أساسية مثل الاضطراب ما بعد الصدمة، الحزن، القلق، ونوبات الهلع، مما وفر رؤى نفسية تعليمية واستراتيجيات عملية للتكيف. وقد اختيرت هذه المواضيع لأنها تعد من العواقب الشائعة في أوقات الأزمات. كما كانت هناك كتيّبات حول تقنيات التأريض، وأساليب الاسترخاء، وتمارين التنفس مع تعليمات خطوة بخطوة، مما يوفر أدوات لإدارة التوتر. وفي هذا الإطار، أقامت وحدة خدمات الإرشاد النفسي جناحًا تفاعليًا تضمن مجموعة من الأنشطة الملفتة وموارد إعلامية. ووزعت منشورات تغطي مواضيع أساسية مثل الاضطراب ما بعد الصدمة، الحزن، القلق، ونوبات الهلع، مما وفر رؤى نفسية تعليمية واستراتيجيات عملية للتكيف. وقد اختيرت هذه المواضيع لأنها تعد من العواقب الشائعة في أوقات الأزمات. كما كانت هناك كتيّبات حول تقنيات التأريض، وأساليب الاسترخاء، وتمارين التنفس مع تعليمات خطوة بخطوة، مما يوفر أدوات لإدارة التوتر.



وتمكنت أسرة الجامعة من ممارسة تمارين عملية مثل سحب بطاقات التأكيد الإيجابي وتزيينها، أو الانخراط في أنشطة إبداعية. وتضمن الجناح أيضا "جرّة الأمل"، حيث يمكن للأفراد كتابة رسائلهم، آمالهم، أو أهدافهم المستقبلية. كما سمح دفتر اليوميات بالتعبير الحر من خلال الرسم أو الكتابة. هذا وتعلّم أفراد أسرة الجامعة طرقا شائعة للتعبير عن أنفسهم أو التعامل مع مشاعرهم من خلال الانخراط في نشاط ربطوا فيه العواطف بآليات التكيّف. وتمكنت أسرة الجامعة من ممارسة تمارين عملية مثل سحب بطاقات التأكيد الإيجابي وتزيينها، أو الانخراط في أنشطة إبداعية. وتضمن الجناح أيضا "جرّة الأمل"، حيث يمكن للأفراد كتابة رسائلهم، آمالهم، أو أهدافهم المستقبلية. كما سمح دفتر اليوميات بالتعبير الحر من خلال الرسم أو الكتابة. هذا وتعلّم أفراد أسرة الجامعة طرقا شائعة للتعبير عن أنفسهم أو التعامل مع مشاعرهم من خلال الانخراط في نشاط ربطوا فيه العواطف بآليات التكيّف.



بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وحدة خدمات الإرشاد النفسي "جدار الامتنان"، حيث تمت دعوة المشاركين للرد على أسئلة حول الامتنان على لوحة مشتركة. وقد كان حاضرا في الجناح فريق عمل الوحدة واثنان من طلاب الماجستير في علم النفس العيادي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وحدة خدمات الإرشاد النفسي "جدار الامتنان"، حيث تمت دعوة المشاركين للرد على أسئلة حول الامتنان على لوحة مشتركة. وقد كان حاضرا في الجناح فريق عمل الوحدة واثنان من طلاب الماجستير في علم النفس العيادي.