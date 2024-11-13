وزير الخارجية المصري إلتقى العماد جوزاف عون: مصر ملتزمة بدعم الجيش اللبناني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي بحضور السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



وأكّد الوزير عبد العاطي التزام مصر بدعم الجيش اللبناني.