وزير الخارجية المصريّ: لانتخاب رئيس ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون توافقيًا

دان وزير الخارجية المصريّ بدر عبد العاطي استمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان.



وأكّد، من عين التينة، أنّ مِصر تمارس أشكال الضغط كلّها لوقف هذا العدوان.



وشدّد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ.



وقال: "أكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا."



وأضاف: "هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان من رسالة من السيسي كرسالة دعم مع لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان."



وأشار إلى أنّ وقف إطلاق النار والعدوان هما الأولوية من دون أي شروط كانت.



ولفت إلى تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين الحاجات.