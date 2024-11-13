سلسلة لقاءات لميقاتي...

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، في حضور المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، للبحث في أوضاع وزارة الاتصالات.



كما اجتمع برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الذي قال:"اطلعنا دولة الرئيس على اوضاع الجامعة اللبنانية والأضرار التي لحقت بالمباني في مجمع الحدث، كذلك انطلاق العام الدراسي عن بعد في 16 كلية والامور جيدة".



وإستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد الخير وبحث معه المستجدات إضافة إلى شؤون خدماتية.



واستقبل ميقاتي وفدًا من نقابة مخلصي البضائع في منطقة المصنع برئاسة رئيس المصلحة منذر العجمي، في حضور النائب بلال الحشيمي والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.



واوضح العجمي أنّ الوفد طالب بحقوقه لناحية السماح للمخلصين العمل على الاراضي اللبنانية، لا سيما في مرفأي بيروت وطرابلس، خصوصًا بعد إقفال الحدود عن منطقة المصنع نتيجة العدوان الاسرائيلي على المنطقة، وأبدى الرئيس ميقاتي تجاوبا لناحية متابعة الموضوع.



كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من "حركة شباب لبنان" و"هيئة الطوارئ المدنية" برئاسة إيلي صليبا.