حسن فضل الله: نتنياهو لن يأخذ بالسياسة ما يعجز عنه بالحرب وبلدنا لن يخضع لشروط العدو

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "المقاومة تواجه العدو ببطولة، ومن ضمن ادارة مرنة تحدِّدها طبيعة الميدان، وهي إلى اليوم تمنع الاحتلال من الاستقرار على أرضنا".



وقال في مؤتمر صحفي من مجلس النواب في ذكرى الأربعين لاستشهاد السيد هاشم صفي الدين: "بعدما استنفذ العدو حربه بمعناها العسكري بعد فشله في الحملة البريَّة الأولى أو في إيقاف الصواريخ عن كيانه المحتل، يعلن مرحلة ثانية وهي لن تجلب له صورة النصر التي يبحث عنها، وهو يتعمَّد ارتكاب المجازر ضدَّ المدنيين وايذاء الناس في مختلف المناطق وخصوصا بيئة المقاومة لدفعها للصراخ أولًا، ولا هدف له سوى التدمير كما يرى العالم بأسره وهو ما نراه كل يوم في الضاحية وبقية المناطق اللبنانية لدفع بلدنا إلى الاستسلام لشروطه السياسيَّة ورغم حجم الخسارة الكبرى على المستوى المدني والعمراني، فإن شعبنا لا خيار أمامه سوى مواصلة المقاومة والصمود في وجه الوحشية الاسرائيلية، ولن يأخذ نتنياهو بالسياسة ما يعجز عنه بالحرب، وبلدنا لن يخضع لشروط العدو، وهو لن يتمكَّن بالقتل والتدمير أن ينتزع منَّا أرضنا أو نسمح له بالمس بسيادتنا الوطنية من خلال شروطه وضغوطه لفرض واقع جديد على لبنان وجنوبه بالتحديد".



وأكد النائب حسن فضل الله أن "المقاومة حريصة كلّ الحرص على الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك الوطني، وهذا بحدِّ ذاته يسقط أهداف العدوان، ومحاولات المتربصين بلبنان، لاقتناص الفرص وسعيهم للاستثمار السياسي على حساب الوطن"، قائلا: "نحن ننظر دائما إلى الجوانب الايجابية في المواقف الوطنية، ولا نعير بالا للمستوى الرخيص من التحريض والتهويل وبث الأحقاد، وما يُقال هنا وهناك سيرتد على أصحابه خيبة وخسرانًا بعد إفشال مخطَّط العدو ضدَّ بلدنا".



وفي ملف النزوح، أشار فضل الله الى أن "واحدة من الأولويات الأساسية لدى حزب الله هي التخفيف من عبء النزوح، قائلا: "مع تقديرنا العالي لكل الجهد الوطني الذي يبذل، فإنَّ حزب الله ومن خلال تشكيلاته كافَّة وبناءً على خططه المعدَّة سلفًا، ـ وكان مسؤولًا عنها سماحة السيد هاشم ويشرف على تطبيقها بعد مصادقتها من السيد نصر الله ـ فإنَّ حزب الله عمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة سواء في مراكز الايواء أو في البيوت، وتولَّى تأمين أغلب المستلزمات الأساسيَّة، لتكون مراكز النزوح قادرة على استقبال أهلنا، وسعى كي يكون هناك مكان لكل نازح، ووضع في خدمة أهله امكاناته على المستويات كافّة، ونحن إلى الآن لم نعلن في الاعلام عمّا نقوم به لأنَّ هذا هو أقل الواجب اتجاه هذا الشعب الصابر ولأنَّ ما يهمنا أن تصل المعونة إلى النازح، وبأي طريقة مناسبة، ونتعاون مع الجميع على قاعدة المسؤولية الوطنية والانسانية اتجاه أهلنا".