وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين

الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل

الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل

دريان تلقى إتصالًا مطولًا من عبد العاطي: لمسنا منه حرص مصر والدول العربية على إيجاد حلول لوقف العدوان الصهيوني على لبنان