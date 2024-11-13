آلية السلام الأوروبية: المجلس الأوروبيّ يقرّ مساعدة ثانية لدعم الجيش اللبنانيّ

اعتمد المجلس الأوروبيّ تدبير مساعدة عملًا بآلية السلام الأوروبية بقيمة ١٥ مليون يورو لصالح الجيش اللبنانيّ.



ويهدف هذا التدبير إلى تقوية قدرات الجيش اللبنانيّ، من خلال تعزيزها في مجال العمليات العسكرية الطبية، وكذلك العمليات الهندسية واللوجستية.



ويؤكد هذا القرار أنَّ الشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ ولبنان تبقى في رأس أولويات الاتحاد الأوروبيّ، في وضع أمني إقليمي متقلّب ولا يمكن توقّعه.



وفي إطار خلاصات المجلس الأوروبيّ المعتمدة في ١٨ نيسان ٢٠٢٤، شدّد الاتحاد الأوروبيّ على التزامه بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، ورغبته في دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني.

