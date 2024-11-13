ياسين اطلع على مجريات العمل في غرفة العمليات الخاصة بقضاء بعبدا

في إطار متابعة ملف النزوح والخطوات التي تتخذها لجنة الطوارئ الوزارية لتأمين حاجات النازحين، اطلع منسق اللجنة الوزير ناصر ياسين، برفقة نواب قضاء بعبدا ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، على مجريات العمل في غرفة العمليات الخاصة بقضاء بعبدا.