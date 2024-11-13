الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

أكّد الجيش الإسرائيليّ أنّه استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.



وكتب المتحدث أفيخاي أدرعي عبر اكس:



"على مدار الساعات الماضية استُهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبطارية صواريخ لحزب الله في بيروت.



استكملت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل موجة جديدة من الغارات في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة عسكرية كان يستخدمها حزب الله.



تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات أرهابية ضد الجيش الإسرائيليّ والجبهة الداخلية في إسرائيل وفي اطار الجهود الرامية لتدمير مواقع انتاج وتخزين الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنين الأخيرة في قلب بيروت.



وكانت الأهداف التي تم ضربها تقع في قلب المناطق السكنية بما يشكل مثالًا آخر عن استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان كدروع بشرية.



قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص احتمال اصابة المدنيين شملت جمع مسبق للمعلومات الاستخبارتية واستخدام الصور الجوية وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان في المنطقة."