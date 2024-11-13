وصول طائرة الاغاثة السعودية الـ23 الى بيروت

واصل "مركز الملك سلمان للاغاثة و الاعمال الانسانية" تسيير الجسر الجوي الاغاثي الى لبنان بوصول الطائرة الاغاثية الـ23 الى مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت و على متنها مواد غذائية و ايوائية و حقائب صحية.



وفي سياق متصل، يواصل المركز توزيع المساعدات الإغاثية على عائلات نازحة من الى قضاء حاصبيا، شملت ١٢٤ عائلة و استفادة أكثر من ٥٥٠ فرد.