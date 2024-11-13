الجميل إلتقى هوكستين في واشنطن: لضرورة أن تكون مصالح لبنان حاضرة في أي تسوية يعمل عليها

انتقل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في إطار جولته على العواصم الغربية، من باريس إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني.



والتقى موفد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين واطلع منه على آخر التطورات وما توصلت إليه آخر المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار في لبنان.



وشدد الجميل، في اللقاء، وفق بيان، على "ضرورة أن تكون مصالح لبنان الوطنية حاضرة على طاولة أي تسوية يجري العمل عليها، وأن تكون سيادة الدولة واستعادة قرارها الحر ومصلحة الشعب اللبناني في صميم أي اتفاق يمكن أن يعقد".