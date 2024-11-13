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ميقاتي: لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701... وعبد العاطي: لا يمكن اقصاء اي طائفة او فئة
أخبار لبنان
2024-11-13 | 10:04
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ميقاتي: لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701... وعبد العاطي: لا يمكن اقصاء اي طائفة او فئة
جدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أن الاولوية اللبنانية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي.
وشدد ميقاتي في خلال استقباله وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي على" أولوية الحل السلمي على قاعدة تطبيق القرار 1701 والزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه كاملا".
وقال، إن "لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701"، مشددا على" التزام الحكومة تعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل".
من جهته، أعلن عبد العاطي أنه نقل لميقاتي رسالة تضامن من مصر، قيادة وحكومة وشعبا، واستمرار كافة اشكال الدعم الى لبنان الشقيق في هذا الوضع الصعب وهذه الظروف الحالية.
وقال: "أكدت لدولة الرئيس ان مصر لن تتوقف عن كل الجهد المخلص لوقف العدوان الاسرائيلي والتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار. كما اكدت اولوية قضية وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي واهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها والحفاظ عليها وفي مقدمتها بطبيعة الحال مؤسسة الرئاسة اللبنانية واهمية اختيار رئيس توافقي للبنان، يحظى بتوافق كل الطوائف اللبنانية، وفئات الشعب اللبناني كافة".
وشدد عبد العاطي على أن انهاء الشغور الرئاسي لا يجب ولا يمكن القبول بأن يكون شرطا من شروط وقف اطلاق النار وانما لا بد ان يكون بملكية وطنية لبنانية"، مشيرا الى أنه يعوّل على ميقاتي وعلى قيادته وحكمته جنبا الى جنب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في قيادة لبنان في هذا الوقت المضطرب نحو شاطئ الامان حتى نوقف هذا العدوان الاسرائيلي ويتم انتخاب رئيس لبناني توافقي ضمن ملكية لبنانية وطنية".
كما أكّد لميقاتي الرفض الكامل لاي املاءات خارجية، لافتا الى أنه "لا تملك اي دولة او جهة خارجية ان تملي على اللبنانيين من يكون رئيسهم المقبل".
وقال: "استمعت الى شرح مطول من دولة الرئيس حول تطورات الاوضاع وكيفية الخروج منها اضافة الى طلبات الحكومة اللبنانية واحتياجاتها من المواد الغذائية والايوائية والصحية والطبية".
واضاف: "هناك جسر جوي ممتد من القاهرة الى بيروت، وهو مستمر وقد اتيت اليوم ومعي شحنة من الدعم والمساعدات وهذه ليست هبة من مصر الى لبنان، بل هي مسؤولية ملقاة على عاتق مصر باعتبار انها الشقيقة الكبرى ولن نتوقف عن تقديم هذا الدعم".
وتابع: "هذا الجسر ممتد للتخفيف من اعباء هذا العدوان والنزوح القسري الداخلي الذي يعد جريمة مكتملة الاركان. لن نتوانى عن دعم لبنان ولا يمكن اقصاء اي طائفة او فئة، فلبنان لكل الشعب اللبناني، ونحن مستمرون في تواصلنا مع الجانب الاميركي ومع الاوروبيين واشقائنا العرب وكل الاطراف الدولية بما فيها الصين وروسيا وغيرها حتى يكون هناك وقف فوري لاطلاق النار".
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