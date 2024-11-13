مخزومي من بكركي: إن لم ننجز استحقاقاتنا الدستورية لا مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار



أعلن النائب فؤاد مخزومي أن الزيارة الى بكركي هي للبحث في آخر تطورات الحرب على لبنان، وضرورة وقفها، وأكد أن "الخطوة الأولى والأهم هي انتخاب رئيس للجمهورية، ثم تشكيل حكومة لديها الميثاقية والشرعية تمهيدا لانتظام العمل في الدولة، وإعادة إحياء عملية التشريع في مجلس النواب للاستفادة من المؤتمرات والقمم التي تعقد لأجل لبنان، وآخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض".



ولفت مخزومي إلى أن "هذه المؤتمرات والتحركات تؤكد حرص المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية والإسلامية وأصدقاء لبنان في العالم، على مساعدة بلدنا وشعبنا"، وقال: "إن لم نبدأ في مساعدة أنفسنا وبلدنا من الداخل وإنجاز استحقاقاتنا الدستورية أولا، لن تكون هناك مساعدات للبنان، ولا إعادة إعمار".



وتطرق مخزومي مع الراعي إلى "ملف النازحين وكيفية تنظيم هذا الملف بما يساعد الأشخاص الذين تركوا بلداتهم وأراضيهم ومنازلهم، إضافة إلى أهالي المناطق التي استقبلتهم بشكل يحافظ على بيئتنا ومجتمعنا والسلم الأهلي".



وتوجه مخزومي بالسؤال إلى الحكومة حول "آلية توزيع المساعدات وما إذا كانت تصل إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها فعلا وعبر قنوات موثوقة ومضمونة؟".



وفي الإطار نفسه، ناقش مخزومي "التوجه الذي يقضي بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وإرسال طلاب هذه المدارس إلى مدارس أخرى خارج مناطقهم"، وأكد رفضه المطلق "لهذا الطرح الذي يحمل في طياته خطة لتهجير طلاب بيروت، إسوة بالسيناريو الذي حصل في التسعينيات عندما هجر أهالي بيروت إلى خارج عاصمتهم".