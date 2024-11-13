3365 شهيدا و 14344 جريحا منذ بدء العدوان... وحصيلة يوم أمس 78 شهيدا و 122 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 78 شهيدا و 122 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3365 شهيدا و 14344 جريحا.