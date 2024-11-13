الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحلبي أصدر تعميمًا في شأن تسجيل التلامذة وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس

أخبار لبنان
2024-11-13 | 10:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحلبي أصدر تعميمًا في شأن تسجيل التلامذة وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
الحلبي أصدر تعميمًا في شأن تسجيل التلامذة وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليميّ، لعرض واقع الحال في المدارس الرسمية، التي تعمل حضوريًا أو من بعد في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة.

وعبّر الوفد عن تقديره للجهود التي بذلتها الوزارة لإنجاح تطبيق الخطة وقد نجحت في ذلك، خصوصًا أنّ العديد من المتخصصين يتفقدون المدارس الرسمية ويشهدون إقبال التلامذة على التعليم.

ولفت الحلبي إلى ضرورة تقدير مديري المدارس في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية الوضع على الأرض وعدم فتح مدارسهم حضوريًا، وكذلك في أي منطقة متاخمة لمنطقة مستهدفة بصورة يمكن أن تشكل خطرًا على المتعلمين.

وذكّر الوزير بالتعميم الذي أصدره والذي يفرض على المدارس الخاصة المفتوحة حضوريًا ان توفر التعليم من بعد في آن ليكون لدى الأهالي إمكان تعليم أولادهم من بعد في مدرستهم، إذا كان الوضع لا يطمئنهم في التعليم الحضوريّ.

كذلك كان عرض للمرحلة التي بلغها إطلاق باقات الإنترنت المجانية المخصصة للتلاميذ والمعلمين من طريق وزارة الإتصالات وبموافقة من مجلس الوزراء.

وعُرضت خطة التدريب التي ستشمل نحو 13000 معلم من بينهم نحو ألفي معلم تم تدريبهم على طرائق التعليم من بعد بالتعاون بين المركز التربويّ للببحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي عند تأسيس مدارس الإستجابة في العام الدراسي المنصرم في منطقة الجنوب.

كذلك عرض المجتمعون موضوع التمويل الدولي المطلوب لدعم التربية، في ظل تعديل برمجة بعض مشاريع التمويل السابقة، والحاجة إلى تمويل جديد للخطة، والتحضيرات لاجتماع اليونسكو في باريس لهذه الغاية وعرض نجاح الخطة والمقومات المطلوبة لاستمرار العام الدراسيّ.

وأشار إلى دعم اليونسكو لتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم من بعد في الجامعة اللبنانية.

وأصدر الحلبي تعميمًا في شأن تسجيل التلامذة وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسيّ 2024/2025  في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكزا لإيواء النازحين.

وجاء فيه:
"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة ، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكزا لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية؛ 
وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم  بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها؛
وحيث أن عدداً من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف.

لذلك،
     يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتباراً من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:
- اولا : اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.
- ثانيا : اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:
1- توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغراً ومستقلاً ومجهزاً بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.
2- توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة؛وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استخدام هذا الطابق  أو هذه الطوابق من اجل  القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة. 
- ثالثا : التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.
- رابعا : عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.
      واذ نؤكد على ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فاننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. 

تعميم حول التعليم العالي :
كذلك أصدر الوزير الحلبي تعميما حول تمديد العمل بالتعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024 ، جاء فيه :
حيث أن الأسباب التي استدعت صدور التعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024 لا زالت قائمة،
أولاً: يمدد العمل بالتعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024 حتى نهاية العام 2024.
ثانياً: يطبق مضمون التعميم المذكور، مع الـتأكيد على وجوب إنجاز الأنشطة التقويمية التي لا تدخل ضمن إطار التقويم المستمر حضورياً، لا سيما الامتحانات الخطية الجزئية والنهائية/الفصلية، على أن تتولى الإدارة المعنية في المؤسسة الجامعية تسجيل حضور الطلاب إلى هذه الامتحانات وأخذ تواقيعهم الحية وحفظها من أجل العودة إليها عند الطلب/الحاجة.
ثالثاً: تعطى الأولوية المطلقة لإنهاء البرامج الدراسية، حتى لو استلزم ذلك تمديد الفصل الدراسي و/أو تأجيل فصل الصيف الدراسي أو إلغائه، وذلك إتاحة في المجال أمام جميع الطلاب لمتابعة الأنشطة التدريسية على أنواعها وتوفير المواكبة لهم على النحو الذي يمكنهم من استلحاق المواد الدراسية واكتساب النواتج التعليمية المحددة لها.
رابعاً: يطلب من مؤسسات التعليم العالي، في ما خص الطلاب الذين غادروا الأراضي اللبنانية، ومن أجل السير لاحقاً بالمصادقات والمعادلات الجامعية، التقيد بما يلي:
‌أ- تنظيم الامتحانات حضورياً في المركز الرئيسي للجامعة أو في أحد فروعها الجغرافية، حال كان ذلك ممكناً، وفق آلية وروزنامة عمل توضعان لهذه الغاية، وعند التعذر، العمل على إجرائها في أحد أحرام المؤسسات الجامعية العاملة في لبنان بناءً لاتفاقية خاصة يتم إبرامها بهذا الشأن؛
‌ب- عند استحالة إجراء الامتحانات الحضورية وفق ما هو مبين في الفقرة السابقة (أ)، يمكن إجراء الامتحانات حضورياً في مؤسسات تعليم جامعي في الخارج، مرخصة ومعترف بها، تربطها اتفاقيات تعاون مع الجامعات/الكليات المعنية في لبنان، شرط التقيد بالضوابط والأصول الأكاديمية؛
 ويتعين في شتى الأحوال توفير ما يأتي:
1. إفادة تسجيل في البرنامج والاختصاص،
2. حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي اللبنانية،
3. صورة عن المستند التعريفي بالطالب،
4. نسب حضور الطالب في مختلف مواد الفصل الدراسي المسجل فيها،
5. الملفات المثبتة لخضوع الطالب للاختبارات والامتحانات المقررة (التسجيلات، الاتفاقيات مع مؤسسات تعليم عال في الخارج...)،
6. جدول بتواريخ وأوقات الامتحانات الخطية الجزئية والنهائية/الفصلية،
7. أي مستند أو ملف تحتاجه المديرية العامة للتعليم العالي لأغراض التثبت من صحة الدراسة وصحة العملية التقويمية المؤدية لتكوين العلامة،
وفي هذا الشأن، يطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاص تزويد المديرية العامة للتعليم العالي قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2024 بلائحة بالطلاب الذين غادروا الأراضي اللبنانية واستمروا بمتابعة البرامج الدراسية في الاختصاصات التي تسجلوا فيها من الخارج، وفق النموذج المعتمد من قبل المديرية العامة المذكورة."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تعميمًا

تسجيل

التلامذة

وتنظيم

المدارس

والمراكز

المعتمدة

للتدريس

LBCI التالي
مصدر دبلوماسي لـ"الأنباء" الكويتية: سياسة ترامب تتجه إلى تقديم حلول مستدامة وشاملة للملف اللبناني
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-05

الحلبي أصدر التعميم المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلاة أثناء الدوام

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-17

قرار لوزير التربية ينظم عملية تسجيل التلامذة النازحين بالمدارس الرسمية والخاصة وتلامذة المدارس المقفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-15

قرار تسجيل التلامذة السوريين الذين لا يملكون أوراقًا رسمية في المدارس يتفاعل... وهذا ما ستقوم به الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

الحلبي قبيل جلسة مجلس الوزراء: المدارس التي تستخدم كمراكز للايواء لن يتم استعمالها لتعليم الطلاب الا اذا كان هناك مساحات شاغرة فيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:19

تيمور جنبلاط بحث مع رئيس مجلس الجنوب في ملف النزوح

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من الأمين العام لـ"حزب الله" إلى مجاهدي المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
12:00

بري استقبل جنبلاط وبحثا في التطورات وملف النازحين

LBCI
أخبار لبنان
11:46

بالأرقام... الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدها الجيش الإسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:59

غارة استهدفت حي تل الزعتر في بلدة سحمر في البقاع الغربي

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

غارة استهدفت بلدة كفررمان

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حسن فضل الله: نتنياهو لن يأخذ بالسياسة ما يعجز عنه بالحرب وبلدنا لن يخضع لشروط العدو

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-05

الحلبي أصدر التعميم المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلاة أثناء الدوام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من الأمين العام لـ"حزب الله" إلى مجاهدي المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
11:46

بالأرقام... الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدها الجيش الإسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمنيّ صعب... وترجيح عن كمين في مثلث التحرير

LBCI
أخبار لبنان
08:26

ياسين اطلع على مجريات العمل في غرفة العمليات الخاصة بقضاء بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
08:13

كاميرا الـLBCI في جولة على الحي الذي تعرض ليل امس في صور لغارات اسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

في صور... الدمار يُخيّم على أكثر من منطقة ضمن المدينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

غارة على عرمون... وبلدة جون تلملم آثار المجزرة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الضاحية الجنوبية تحت القصف مجددًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:38

غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:35

الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
02:51

أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني

LBCI
خبر عاجل
02:56

تحذير إسرائيلي ثان الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
16:48

تحذير إسرائيليّ لسكّان حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
07:59

الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:39

تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي

LBCI
حال الطقس
00:55

منخفض جوي بإنتظارنا مساء الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More