بو حبيب التقى عبد العاطي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

جدّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب شكر مصر على دعمها المستمر للبنان وشعبه، وعلى الجهود التي تقوم بها في سبيل التوصل الى وقفٍ لإطلاق النار.



وأعاد بو حبيب التشديد على ثوابت الموقف اللبناني المتمسك بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بمندرجاته كافة وبشكل متوازي في خلال استقباله وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وعلى استعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات اليونيفيل.



وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، والدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.



كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وعرض معها لتطورات العدوان الاسرائيلي والجهود الأميركية القائمة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.



كذلك وضع بو حبيب السفيرة الأميركية في أجواء ونتائج القمة العربية والاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض يوم الإثنين 11 تشرين الثاني 2024.

