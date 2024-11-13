اليونيسيف: أكثر من 203 طفل فقد حياته في لبنان وأكثر من 1,282 آخرين أُصيبوا منذ تشرين الأول 2023

فقد أكثر من 203 طفل حياته في لبنان وأُصيب أكثر من 1,282 آخرين منذ شهر تشرين الأول 2023، وفق بيان لليونيسيف.



واعتبرت أنّها المرحلة الأكثر دموية حتى الآن.



وقالت: "حياة الأطفال في لبنان معرضة لمخاطر لا يمكن تصورها."



وتجدد اليونيسف دعوتها لجميع الأطراف بوقف الانتهاكات الخطيرة بحقّ الأطفال، وإنهاء الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية حسب ما يفرضه القانون الدوليّ.