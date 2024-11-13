وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بعدم تخفيف وتيرة الحرب على حزب الله

تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس الخميس بعدم تخفيف الوتيرة في الحرب على حزب الله في لبنان حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بعنف مناطق عدة وينفّذ عمليات برية منذ أكثر من شهر.



وقال كاتس خلال أول زيارة له منذ تسلّمه حقيبة الدفاع الأسبوع الماضي، لقاعدة القيادة في الشمال التابعة للجيش الإسرائيلي، "لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار ولن نخفّض الوتيرة ولن نسمح بأي اتفاق لا يتضمّن تحقيق أهداف الحرب، لا سيّما منها حقّ إسرائيل في التصّرف منفردة ضدّ أيّ نشاط إرهابي".