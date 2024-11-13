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هجمات عنيفة وتصاعد لافت في العمق الإسرائيليّ...
أخبار لبنان
2024-11-13 | 12:42
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هجمات عنيفة وتصاعد لافت في العمق الإسرائيليّ...
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هجمات عنيفة وتصاعد لافت في العمق الإسرائيليّ...
شدُّ الحبال في شأن إحتمالاتِ التسوية، يأتي على وقعِ تصاعدٍ لافتٍ في طبيعةِ وحجمِ العملياتِ التي نفّذَها حزبُ الله ضد أهدافٍ في العمقِ الإسرائيليّ، أبرزُها إستهدافُ مقرِ وزارةِ الدفاعِ في تل أبيب بسَرب ٍمن المسيّرات، وفق بيانٍ صادرٍ عنه، فيما كانت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليةٍ تتحدث عن كمينٍ قرب بنت جبيل أدى الى وقوعِ سبعة قتلى إسرائيليين.
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