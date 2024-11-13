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بالأرقام... الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدها الجيش الإسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب

أخبار لبنان
2024-11-13 | 11:46
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بالأرقام... الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدها الجيش الإسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب
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بالأرقام... الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدها الجيش الإسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب

بثّ حزبُ الله شريطًا بالخسائر البشرية والعسكرية، التي تكبدها حتى الآن الجيش الاسرائيليّ في المعركة البرية في الجنوب. 

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