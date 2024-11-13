مسار السياسة الأميركية في المنطقة... يحدّده لقاء ترامب وبايدن

مسار السياسة الأميركية في المنطقة، من الآن وحتى تولّي الرئيس الأميركيّ المنتخب السلطة رسميًا في العشرين من كانون الثاني المقبل، يحدده اللقاء الذي الرئيسين جمع دونالد ترامب وجو بايدن.



هل يمكن الحديث عن توافق في ملفات السياسة الخارجية بعد اللقاء؟



برهنت تشكيلة الحكومة الجديدة عن توجه داعم بالمطلق لإسرائيل. فما هو مصير محادثات وقف النار التي أجراها الوزير الإسرائيليّ رون ديرمر في واشنطن، ومهمة هوكستين المرتقبة في المنطقة؟