بري استقبل جنبلاط وبحثا في التطورات وملف النازحين

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مساء اليوم الأربعاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتركي النائب السابق وليد جنبلاط، في حضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور حيث تم عرض لآخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين .



وغادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح .