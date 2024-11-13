منخفض جوي بإنتظارنا مساء الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

منخفض جوي بإنتظارنا مساء الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

مصر وقطر تحذران جعجع: لا مس بالطائف ولا وكالة لأحد عن السنة (الأخبار)