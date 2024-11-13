تيمور جنبلاط بحث مع رئيس مجلس الجنوب في ملف النزوح

عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا، في كليمنصو، مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، يرافقه نائبه جان مخايل والمراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التقدمي وئام أبو حمدان ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وخلال الاجتماع، تم البحث في ملف النزوح والحاجات المطلوبة للنازحين، لا سيما على أبواب فصل الشتاء، وسبل التنسيق مع مجلس الجنوب لدعمهم، لا سيما في الجبل.



وشكر جنبلاط ل"حيدر الجهود المبذولة من قبل مجلس الجنوب لإغاثة النازحين ودعمهم".