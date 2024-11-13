تحذير جديد من أدرعي الى سكان الضاحية...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/BtVAp5Z4LQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تحذيرا جديدا الى سكان الضاحية الجنوبية.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:-حارة حريك-برج البراجنة-أنتم موجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب.-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".