هاشم: لم نتسلم أو نتبلغ بأي مسودة أو اتفاق... ومن حق بري أن يتواصل مع من يراه مناسباً

أكّد النائب قاسم هاشم أنه "لم نتسلم أو نتبلغ بأي مسودة أو اتفاق بشأن وقف اطلاق النار"، مشددا على أنه "لا يمكن القبول بأي صيغة تؤدي الى الاستسلام والعدو تعود على فرض املاءاته وشروطه".



وأشار هاشم في مداخلة ضمن برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أنه "من حق رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتواصل مع من يراه مناسباُ وأنه حريص على دوره بناءً على ثوابته".



ولفت الى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لم يصل يبدو الى نتيجة مع الجانب الاسرائيلي وفي الفترة الاخيرة سرّبت مسودات تحمل شروط الكيان الاسرائيلي لكن الرئيس بري ثابت بما هو مقتنع به بحدود المصلحة الوطنية".



وقال هاشم: "وجود رئيس للجمهورية اولوية ولكن نحن في ظرف غير طبيعي واليوم من المفترض العمل على وقف العدوان بشكل سريع للتفرغ لاحقاً على اعادة كل الامور لمسارها الطبيعي بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية".



وأضاف: "في البداية كانت حرب اسناد وقواعد اشتباك التزمت بها المقاومة الا أن العدو وسّع عدوانه بالمراحل الاخرى ما ادى الى الاشتباكومسار الصراع مع إسرائيل مفتوح وهم ينتهكون سيادتنا ويحتلون أراضينا منذ زمن".



وحول التهديد باغتيال بري، قال هاشم: "بري قال سابقاً "انا واحد من ابناء شعبي وما يصيب شعبي قد يصيبني" والتهديد باغتياله من قِبل إسرائيل لن يخيفه".



وحول التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، قال هاشم: "موضوع الجيش مسألة أساسية بالنسبة لنا ولا أحد يستطيع المزايدة علينا في هذا الأمر وسنرى ما يمكن التوافق عليه وهناك اقتراحات عدة ولا يزال لدينا متسعا من الوقت للبت بهذا الموضوع".



