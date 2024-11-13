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أدرعي: هاجمنا محاور استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان

أخبار لبنان
2024-11-13 | 15:23
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أدرعي: هاجمنا محاور استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان
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أدرعي: هاجمنا محاور استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي هاجم محاور نقل استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان.

وكتب ادرعي عبر موقع "إكس": "الجيش الاسرائيلي هاجم محاور نقل استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان.

-أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله.

- الجيش الاسرائيلي يشنّ على مدار الأشهر الأخيرة غارات عديدة بهدف تقليص محاولات نقل الوسائل القتالية من إيران إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا.

-يعتبر استهداف المحاور بمثابة ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 التابعة لحزب الله على نقل الأسلحة التي يتم استخدامها في مخططات ضد الجيش الاسرائيلي والجبهة الداخلية الاسرائيلية. يذكر ان الوحدة 4400 هي الوحدة المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من ايران عبر سوريا إلى لبنان.

- حزب الله يستخدم بدعم من النظام السوري البنى المدنية لدعم العمليات العسكرية. 

- الجيش سيواصل العمل لمنع تسلح حزب الله بوسائل قتالية تعرض مواطني إسرائيل للخطر".
 
 
 

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