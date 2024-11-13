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مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات ضد قوات اليونيفيل في لبنان
أخبار لبنان
2024-11-13 | 17:17
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مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات ضد قوات اليونيفيل في لبنان
دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الهجمات التي تعرّضت لها في الأسابيع الأخيرة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، داعيا "كل الأطراف" إلى ضمان سلامة عناصرها.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في إعلان نشر الأربعاء على أن عناصر اليونيفيل "ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا لهجوم".
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