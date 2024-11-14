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التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
أخبار لبنان
2024-11-14 | 02:47
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التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أنه في إطار الاجراءات المتفق عليها لحماية المقيمين والنازحين، أوقفت القوى الأمنية والعسكرية والبلدية في بلدة ضهر الأحمر في قضاء راشيا، سيارة اشتبه بأمرها، وإتخذت الاجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات.
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية هي المرجعية المعنية في مثل هذه الحالات والتعاون والتنسيق في هذه الحالات مطلوب من جميع المعنيين.
أخبار لبنان
التقدمي الاشتراكي
ضهر الأحمر
راشيا
سيارة
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