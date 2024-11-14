آلية استفادة المواطنات النازحات الحوامل من التغطية الصحية لخدمات التوليد

نشرت وزارة الصحة العامة صورا تشرح آلية استفادة المواطنات النازحات الحوامل من التغطية الصحية لخدمات التوليد.



وذكرت أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على الرقم ١٢١٤ أو على الرقم ١٧٨٧.