أدرعي يُوجّه انذارًا الى سكّان حارة حريك وبرج البراجنة

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" بانذارٍ جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة حارة حريك وبرج البراجنة.



وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".



واضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".