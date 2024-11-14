الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني

نجت الزميلة مراسلة الـLBCI في النبطية رنا جوني بعد وقوع غارة جوية اسرائيلية بالقرب منها عندما كانت تقوم بالتغطية الاعلامية في بلدة دير الزهراني.



وقد أصيبت جوني برضوض وحالتها لا تدعو للقلق، كما أصيبت سيارتها بشظايا صاروخ الغارة.