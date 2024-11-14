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العلاقات الإعلامية في "حزب الله" تدين استهداف مبنى قناة طه للأطفال وتدميره
أخبار لبنان
2024-11-14 | 07:05
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العلاقات الإعلامية في "حزب الله" تدين استهداف مبنى قناة طه للأطفال وتدميره
دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، "الإعتداء الوحشي والهمجي الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي باستهدافه مبنى قناة طه للأطفال وتدميره، في محاولة لطمس الصوت الذي يسعى لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأبرياء ورسم البسمة على وجوههم بعد إمعانه باستهداف الأطفال والرضع والمدارس ودور الحضانة".
وقالت: "إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني باستهداف قناة متخصصة ببرامج الأطفال هو انتهاكٌ سافرٌ لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية التي تضمن للطفل حقّه في الحياة والتعليم والأمان، وهو لن يُثنيها عن إكمال رسالتها التربوية والإنسانية".
وأضافت: "إنّنا نُطالب المؤسسات الإعلامية والإتحادات المهنية وجمعيات حقوق الطفل الدولية والعربية بإدانة هذا العدوان الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والطفولة".
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