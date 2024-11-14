العلاقات الإعلامية في "حزب الله" دانت إستهداف مبنى قناة طه وتدميره: لفضح الممارسات الإجرامية بحق الأطفال والطفولة

دانت "العلاقات الإعلامية" في "حزب الله" في بيان "الإعتداء الوحشي والهمجي الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي باستهدافه مبنى قناة طه للأطفال وتدميره، في محاولة لطمس الصوت الذي يسعى لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأبرياء ورسم البسمة على وجوههم بعد إمعانه باستهداف الأطفال والرضع والمدارس ودور الحضانة".



وقال البيان: "إن ما أقدم عليه العدو الصهيوني باستهداف قناة متخصصة ببرامج الأطفال هو انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية التي تضمن للطفل حقه في الحياة والتعليم والأمان، وهو لن يثنيها عن إكمال رسالتها التربوية والإنسانية".



وطالب البيان المؤسسات الإعلامية والإتحادات المهنية وجمعيات حقوق الطفل الدولية والعربية بـ"إدانة هذا العدوان الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الأطفال والطفولة".